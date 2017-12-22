Фото с сайта gubernator74.ru

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 16 по 22 декабря 2017 года.

1. Борис Дубровский подвел итоги года на пресс-конференции

Пресс-конференция губернатора, которая впоследствии вызвала неоднозначные мнения экспертов, состоялась в среду, 20 декабря. Прежде чем отвечать на вопросы, глава региона озвучил несколько цифр. "Индекс промышленного производства +5,4% по сравнению с прошлым годом, добыча полезных ископаемых +10%, обрабатывающее производство + 5,7%, производство одежды + 20%. Металлурги показали + 6,5% по сравнению с прошлым годом", - сообщил глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Первый вопрос журналистов касался рутения. Борис Дубровский заявил, что рутений-106 дискредитировал Челябинскую область. По словам губернатора, информация о выбросе будет иметь для региона негативные последствия.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава региона также заявил, что челябинцы паразитируют на экологической тематике. В целом губернатор видит положительную динамику в решении экологических проблем. В частности, это выражается в том, что промышленники все больше понимают свою ответственность, отметил Дубровский. Однако он также считает, что сами жители вредят развитию области, излишне критикуя качество воздуха.

Губернатор выразил неудовлетворенность тем, что пока на федеральном уровне не получила поддержку инициатива региона стать пилотным с точки зрения внедрения новой модели управления качеством атмосферного воздуха. Он заявил, что областные власти будут продолжать работу по продвижению инициативы. Также Борис Дубровский видит в качестве одного из путей решения экологических проблем вынос предприятий за черту города. Но с крупными промобъектами это сделать в ближайшее время, по его словам, не получится.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Ответил губернатор и на вопрос о метро. Он не исключил такой вариант, что линии метрополитена в Челябинске построят над землей. Это позволит снизить стоимость проекта. Также губернатор отметил, что подземный транспорт поможет связать разные районы города с ВСМ Челябинск - Екатеринбург. Но в вопросе строительства метро городу необходима помощь государства. При этом, по словам Дубровского, сейчас федеральных программ, нацеленных на подобные проекты в регионах, нет.

Стало также известно, что 15 января в город приедет облетная группа, которая оценит готовность к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Специалистам продемонстрируют изменения, произошедшие за последние полтора года. По словам главы региона, серьезных изменений в облике города с момента последнего визита группы, который был в 2015 году, не произошло. Однако, как сказал глава региона, ведется напряженная внутренняя работа по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Борис Дубровский оптимистично оценивает шансы Челябинска в борьбе за проведение международных форумов в 2020 году. Он считает, что по итогам работы облетной группы будет принято положительное решение, которое позволит городу принять саммиты ШОС и БРИКС. Место проведения форумов будет объявлено в следующем году.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор также ответил на вопросы о дольщиках, аресте учредителя компании "Речелстрой" Андрея Пязока, инвестклимате, расселении из ветхоаварийного жилья в Копейске, криптовалюте и других. Один из вопросов губернатору задал робот.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

2. "Абсурд" и "гнетущее впечатление". Как в Челябинске отреагировали на пресс-конференцию Дубровского

Политолог Александр Подопригора считает абсурдными слова губернатора о метро и ВСМ Челябинск - Екатеринбург. Заявление он сделал, комментируя в эфире "Челябинского эха" итоговую пресс-конференцию главы региона.

"Большинство этих слов абсурдны, не хочется их обсуждать. Наподобие того тезиса, который он выдвинул о том, что мы будем строить ВСМ Челябинск - Екатеринбург, а для того, чтобы подвозить туда людей, построим метро в Челябинске. Там 200 млрд угробим на то, чтобы восемь человек ездило в этих вагонах, еще столько же в челябинское метро закопаем. Можно над этим смеяться, а можно нет. Мне кажется, человек говорит об этом не потому, что он заглядывает очень далеко, а потому что он видит свой предел. Максимум в 2019 году он уходит отсюда, и это будет проблема следующего губернатора", - считает политолог.

Политолог Алексей Ширинкин прокомментировал заявление Бориса Дубровского о том, что челябинцы паразитируют на экологической тематике. Об этом губернатор также сказал на пресс-конференции, пояснив, что из-за излишний критики экологической обстановки город теряет инвестиции.

"Мне кажется, что здесь Борис Александрович не очень верно, не очень удачно донес свои мысли. Несколько реплик у него было о том, что это очень важно. Но потом следовало "но" и потом следовало, что мы чересчур много тому внимания уделяем и некоторые сильно заинтересованы, чтобы это накачать. Спорить трудно, но остается последняя фраза. И, конечно, у многих из наших земляков осталось впечатление, что это не очень важно и что власть стремится это замотать под ковер, так сказать", - прокомментировал Александр Ширинкин.

"Все-таки гнетущее впечатление оставила вчерашняя пресс-конференция губернатора. Такое ощущение, что это общение никому не было нужно: ни журналистам, ни губернатору, ни зрителям", - прокомментировал на своей странице в Facebook генеральный директор холдинга "Медиа-Центр" Валерий Шагиев.

3. Бориса Дубровского внесли в список кандидатов на увольнение

Редко бывает, что об одном и том же человеке мы пишем в топе новостей за неделю несколько раз, даже если речь идет о губернаторе. Но информационная повестка прошедшей недели заставила сделать исключение.

В пятницу, 22 декабря, агентство Minchenko Consulting опубликовало рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0". В нем глава Челябинской области попал в "красную зону". Это значит, что высока вероятность отставки, говорится в докладе к рейтингу.

Места в списке губернаторы получали по девяти критериям. Среди них поддержка внутри Политбюро 2.0. У Бориса Дубровского здесь семь баллов из 10. Наличие под управлением большого проекта - три балла из пяти. Экономическая привлекательность региона - один балл из трех. Также в числе критериев оказалось наличие уникального позиционирования. И здесь у Бориса Дубровского один балл. Его авторы рейтинга назвали губернатором-функционером. На попадание главы Челябинской области в "красную зону" в первую очередь повлияли конфликты на региональном уровне, считает президент агентства Евгений Минченко.

Источник: minchenko.ru

"Ключевой момент - это региональные конфликты, которые не затухают даже после того, как президент побывал и лично поговорил с руководителями протестных групп. Однако мы видим, что тем не менее эта конфликтность не снижается, а даже наоборот - нарастает. И, конечно же, перед выборами президента это создает не очень хороший фон. И плюс есть достаточно серьезный дисбаланс в элитах, особенно болезненно воспринимающийся в Челябинске, как-то: магнитогорская команда недостаточно нежно зашла в столицу Южного Урала", - прокомментировал "Челябинскому эху" Евгений Минченко.

В рейтинге предусмотрено не только начисление баллов за заслуги, но и их снятие. Так, Бориса Дубровского лишили двух баллов за федеральные конфликты. Еще три сняли за "крупный элитный конфликт" на региональном уровне. И столько же - по критерию "Арест/уголовное преследование вице-губернаторов".

По сравнению с сентябрьским рейтингом, бонусные баллы Бориса Дубровского не изменились, а в штрафных на два балла больше сняли по критерию "Региональные конфликты". В предыдущем рейтинге был -1 балл, что расшифровывается как "тлеющий элитный конфликт". В сентябре итоговый балл губернатора составлял девять, в декабре - семь.

"Представляется, что кадровые перестановки не завершены и могут последовать даже в ходе или сразу после президентской кампании", - говорится в докладе авторов рейтинга.

Кроме Бориса Дубровского, такая угроза, судя по результатам исследования, нависла над главами Липецкой, Владимирской областей, Краснодарского края и ряда других регионов. Стоит отметить, что среди уральских губернаторов Борис Дубровский один оказался в "красной зоне".

4. Министр экологии области Ирина Гладкова получила благодарность от Валентины Матвиенко

Награду от председателя Совета Федерации министру экологии вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности в Челябинской области, сообщили в региональном минэкологии. Награду вручил сенатор Олег Цепкин.

Эта новость сразу получила отклик в соцсетях. Челябинцы оставили язвительные комментарии. "Прям пир во время чумы", - написал пользователь группы "Вредные выбросы Челябинска" во "ВКонтакте". "Видимо, год экологии удачно закончился, а то, что челябинцы жалуются с начала года на гарь и копоть, а также на ежедневные предупреждения населения о НМУ, это, видимо, уже норма", - также говорится в одном из комментариев.

Фото с сайта www.mineco174.ru

Депутат Госдумы Виталий Пашин назвал награждение главы минэкологии Ирины Гладковой издевательством над жителями Челябинской области. "Сначала подумал, что эта информация - злая шутка, оказалось – вполне реально. Мы задыхаемся от химических примесей, лечим детям аллергии, астмы и бронхиты и за это награждаем министра экологии?" — пишет на своей странице в Facebook Виталий Пашин.

Также он напомнил, что в феврале Ирине Гладковой было внесено представление в связи с ненадлежащей организацией работы в сфере охраны воздуха, а Челябинская область регулярно оказывается на последних местах во многих экологических рейтингах.

5. В эко-парке на северо-западе построят 30-метровую башню над лесом

Этот объект - часть проекта, который занял первое место в архитектурном конкурсе. Его итоги подвели во вторник, 19 декабря. Свои концепции благоустройства территории представили 27 участников. Победил авторский коллектив из четырех человек. Именно их проект ляжет в основу концепции эко-парка "Северо-западный". Его обустроят в границах улиц Молдавской, Захаренко, Бейвеля и Хариса Юсупова.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

В проекте-победителе предусмотрены игровые площадки, спортивные зоны, элементы парковой территории и башня в форме спирали, рассказал "Челябинскому эху" председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев.

«Башню они предусмотрели высотой 30 метров. Это по типу, наверно, экстрим-парка, в таком формате. Очень неплохой и красивый подход. Если реализация его будет, это будет замечательно. Но это больше, наверно, как коммерческий объект подойдет, потому что в рамках муниципалитета строить это будет не совсем логично. Мостики также с учетом того, что тропиночно-дорожная сеть предусмотрена. На зимний период ее возможно заливать и делать из нее каток для спортивно-оздоровительного массового досугового отдыха», - сообщил Сергей Репринцев.

30-метровая башня, по которой можно подниматься и гулять, будет буквально парить над лесом. При этом, по словам Репринцева, ее основание будет в том месте, где нет ни единого дерева. Сохранение всех зеленых насаждений было одним из требований к работам, отметил чиновник. Парк относится к защитной зоне, где нельзя возводить объекты капитального строительства.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

Занявший второе место проект - "Духи Урала" - также будет реализован, но рядом с эко-парком. В частности, появятся каменные скульптуры в виде Уральских гор. Предполагается, что в следующем году в эко-парке обустроят тропиночно-дорожную сеть. На это из бюджета выделят 10 млн рублей. В дальнейшем будет появляться как можно больше объектов.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

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