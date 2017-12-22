Школьников с инвалидностью из трех регионов Урала познакомили с доступными профессиями в вузах

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Ресурсный учебно-методический центр Челябинского госуниверситета провел профориентационное мероприятие «Мое будущее начинается сегодня» в Челябинске, Кургане и Екатеринбурге. В нем участвовали более 100 старшеклассников с различными ограничениями по здоровью.

На выставке «Ориентиры в мире современных профессий» они познакомились с возможностями крупных вузов Урала, развивающих систему инклюзивного образования. Среди них Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный юридический университет, Курганский госуниверситет, Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Русско-британский институт управления, Уральский социально-экономический институт и Челябинский госуниверситет.

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Также сотрудники Ресурсного центра ЧелГУ провели интеллектуальный марафон: в деловой игре школьники примерили на себя роль экономиста, на мастер-классе разобрали функции журналистики в выстраивании коммуникации в различных сферах жизни и услышали от психолога, как не потеряться в мире профессий.

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