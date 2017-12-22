Глава минэкологии области Ирина Гладкова прокомментировала слухи о своей возможной отставке

Фото с сайта gubernator74.ru

"Я пока работаю. Кадровые решения принимает руководитель", - сказала она сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции.

В ноябре челябинцы потребовали снять Ирину Гладкову с поста министра экологии региона. Причиной стало возмущение постоянными НМУ и смогом. В интернете была размещена петиция с требованием уволить министра.

Также сегодня Ирина Гладкова пояснила, что в ее ведомстве понимают, какие тяжелые и важные задачи стоят по улучшению экологической ситуации.

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Все новости за 22.12.2017 г.»