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Глава минэкологии области Ирина Гладкова прокомментировала слухи о своей возможной отставке
22.12.2017 г. 15:07
Фото с сайта gubernator74.ru
"Я пока работаю. Кадровые решения принимает руководитель", - сказала она сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции.
В ноябре челябинцы потребовали снять Ирину Гладкову с поста министра экологии региона. Причиной стало возмущение постоянными НМУ и смогом. В интернете была размещена петиция с требованием уволить министра.
Также сегодня Ирина Гладкова пояснила, что в ее ведомстве понимают, какие тяжелые и важные задачи стоят по улучшению экологической ситуации.
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