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Российско-венгерская организация намерена вложить 30 млрд рублей в очистные сооружения Челябинска
22.12.2017 г. 13:50
"Уральская водная компания" выступила с инициативой заключить концессию с челябинской администрацией по модернизации станции подготовки питьевой воды на Шершневском водохранилище. Кроме того, организация собирается улучшить очистные сооружения канализационной системы города. В проект планируется инвестировать 30 млрд рублей. Компания откажется от использования жидкого хлопа при очистке, что избавит жителей города от наличия в питьевой воде опасных веществ. Также проект исключает сброс стоков в Шершневское водохранилище, сообщили в пресс-службе "Уральской водной компании".
Власти Челябинска отмечают, что в данный момент проводится конкурс на заключение концессионного соглашения. Его итоги будут подведены 31 августа 2018 года.
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