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Главный ледовый городок Челябинска откроют 25 декабря
22.12.2017 г. 13:48
Фото с сайта cheladmin.ru
В понедельник состоится праздничный концерт, на котором будут объявлены имена главных Деда Мороза и Снегурочки Южного Урала. "Кульминационным моментом праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, всех гостей будут ждать новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки", — сообщили в пресс-службе управления культуры.
В этом году на площади Революции установили горки, воронки, ловушки, лабиринт "Простоквашино", а также скульптуры хоккеистов из советского мультфильма, кота Матроскина, Шарика, Деда Мороза и Снегурочки. Торжественная церемония открытия начнется в понедельник, 25 декабря, в 17:00.
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