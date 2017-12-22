Главный ледовый городок Челябинска откроют 25 декабря

Фото с сайта cheladmin.ru

В понедельник состоится праздничный концерт, на котором будут объявлены имена главных Деда Мороза и Снегурочки Южного Урала. "Кульминационным моментом праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, всех гостей будут ждать новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки", — сообщили в пресс-службе управления культуры.

В этом году на площади Революции установили горки, воронки, ловушки, лабиринт "Простоквашино", а также скульптуры хоккеистов из советского мультфильма, кота Матроскина, Шарика, Деда Мороза и Снегурочки. Торжественная церемония открытия начнется в понедельник, 25 декабря, в 17:00.

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