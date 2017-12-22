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Суд отправил в колонию жителя Трехгорного, который дважды покусал полицейского
22.12.2017 г. 13:27
Фото с сайта 74.мвд.рф
В июле 2017 года стражи порядка доставили 21-летнего мужчину в больницу для проверки на состояние опьянения. Недовольный южноуралец укусил одного из полицейских в висок. Затем мужчину направили в отдел МВД. Там он вновь укусил того же полицейского в предплечье.
"Своими действиями южноуралец причинил потерпевшему телесные повреждения в виде ссадин и физическую боль", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчина уже имел условный срок за кражу и незаконное хранение наркотиков. Суд решил заменить это наказание на реальное и отправил жителя Трехгорного в колонию строгого режима на четыре года.
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