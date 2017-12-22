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В 2017 году в Челябинской области открыли более 1,5 тыс. мест в детсадах
22.12.2017 г. 13:25
Доступность дошкольного образования в регионе составляет 99,5%. Это один из наиболее высоких показателей по стране. На строительство и реконструкцию зданий из областного бюджета было выделено более 1 мрлд рублей.
Часть этих средств ушла на новый детский сад, который в декабре открылся в Челябинске в микрорайоне "Ньютон". Учреждение рассчитано на 200 мест. В здании детсада есть залы для занятий ушу, дзюдо, танцев, а также профессиональный детский скалодром.
До конца года область выкупит помещения для детсадов в Миассе и поселке Рощино. В следующем году начнется строительство пяти дошкольных учреждений в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском. Их открытие запланировано на 2019 год.
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