В 2017 году в Челябинской области открыли более 1,5 тыс. мест в детсадах

Фото с сайта cheladmin.ru

Доступность дошкольного образования в регионе составляет 99,5%. Это один из наиболее высоких показателей по стране. На строительство и реконструкцию зданий из областного бюджета было выделено более 1 мрлд рублей.

Часть этих средств ушла на новый детский сад, который в декабре открылся в Челябинске в микрорайоне "Ньютон". Учреждение рассчитано на 200 мест. В здании детсада есть залы для занятий ушу, дзюдо, танцев, а также профессиональный детский скалодром.

До конца года область выкупит помещения для детсадов в Миассе и поселке Рощино. В следующем году начнется строительство пяти дошкольных учреждений в Челябинске, Аше, Аргаяшском районе и селе Долгодеревенском. Их открытие запланировано на 2019 год.

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Все новости за 22.12.2017 г.»