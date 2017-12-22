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ЦБ обнаружил вывод активов из челябинского банка «Резерв» более чем на 820 млн рублей
22.12.2017 г. 13:23
Признаки незаконных операций выявила временная администрация в ходе проверки. Комиссия обнаружила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам на сумму более 730 млн рублей, а также посредством приобретения векселя общества на сумму 90,6 млн рублей.
Информацию о финансовых операциях организации, которую 11 октября признали банкротом, передали в Генеральную прокуратуру, МВД и СК, сообщили в пресс-службе Банка России. Ранее сообщалось, что превышение обязательств банка над его активами составляло около 177 млн рублей.
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