ЦБ обнаружил вывод активов из челябинского банка «Резерв» более чем на 820 млн рублей

Признаки незаконных операций выявила временная администрация в ходе проверки. Комиссия обнаружила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам на сумму более 730 млн рублей, а также посредством приобретения векселя общества на сумму 90,6 млн рублей.

Информацию о финансовых операциях организации, которую 11 октября признали банкротом, передали в Генеральную прокуратуру, МВД и СК, сообщили в пресс-службе Банка России. Ранее сообщалось, что превышение обязательств банка над его активами составляло около 177 млн рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2017 г.»