Бориса Дубровского внесли в список кандидатов на увольнение

Фото с сайта gubernator74.ru

Агентство Minchenko Consulting составило рейтинг губернаторов "Госсовет 2.0". В нем глава Челябинской области попал в "красную зону". Это значит, что высока вероятность отставки, говорится в докладе к рейтингу.

Места в списке губернаторы получали по девяти критериям. Среди них поддержка внутри Политбюро 2.0. У Бориса Дубровского здесь семь баллов из 10. Наличие под управлением большого проекта - три балла из пяти. Экономическая привлекательность региона - один балл из трех. Также в числе критериев оказалось наличие уникального позиционирования. И здесь у Бориса Дубровского один балл. Его авторы рейтинга назвали губернатором-функционером. На попадание главы Челябинской области в "красную зону" в первую очередь повлияли конфликты на региональном уровне, считает президент агентства Евгений Минченко.

"Ключевой момент - это региональные конфликты, которые не затухают даже после того, как президент побывал и лично поговорил с руководителями протестных групп. Однако мы видим, что тем не менее эта конфликтность не снижается, а даже наоборот - нарастает. И, конечно же, перед выборами президента это создает не очень хороший фон. И плюс есть достаточно серьезный дисбаланс в элитах, особенно болезненно воспринимающийся в Челябинске, как-то: магнитогорская команда недостаточно нежно зашла в столицу Южного Урала", - прокомментировал "Челябинскому эху" Евгений Минченко.

Источник: minchenko.ru

В рейтинге предусмотрено не только начисление баллов за заслуги, но и их снятие. Так, Бориса Дубровского лишили двух баллов за федеральные конфликты. Еще три сняли за "крупный элитный конфликт" на региональном уровне. И столько же - по критерию "Арест/уголовное преследование вице-губернаторов".

По сравнению с сентябрьским рейтингом, бонусные баллы Бориса Дубровского не изменились, а в штрафных на два балла больше сняли по критерию "Региональные конфликты". В предыдущем рейтинге был -1 балл, что расшифровывается как "тлеющий элитный конфликт". В сентябре итоговый балл губернатора составлял девять, в декабре - семь.

"Представляется, что кадровые перестановки не завершены и могут последовать даже в ходе или сразу после президентской кампании", - говорится в докладе авторов рейтинга.

Кроме Бориса Дубровского, такая угроза, судя по результатам исследования, нависла над главами Липецкой, Владимирской областей, Краснодарского края и ряда других регионов. Стоит отметить, что среди уральских губернаторов Борис Дубровский один оказался в "красной зоне".

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Все новости за 22.12.2017 г.»