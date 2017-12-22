Сотрудники ДПС под Челябинском поймали пьяного водителя маршрутки

Фото с сайта 74.мвд.рф

Они остановили пассажирский микроавтобус №300 на 19-м километре дороги "Подъезд к Екатеринбургу". Маршрутное такси везло людей из поселка Баландино в Челябинск. В ходе проверки документов инспекторы почувствовали запах алкоголя от водителя. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Сотрудники ГИБДД составили протокол. Водителя лишат прав на срок от 1,5 до 2 лет, также он должен будет заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

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Все новости за 22.12.2017 г.»