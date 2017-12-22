В Челябинске предложили создать восьмой район, изменив существующие административные границы

22.12.2017 г. 09:16

В Челябинске предложили создать восьмой район, изменив существующие административные границы
Фото с сайта cheladmin.ru

Власти города считают, что эта идея заслуживает внимания, и готовы обсуждать ее с челябинцами. Что изменится вместе с картами и схемами в жизни горожан? Говорим об этом сегодня, 22 декабря, в программе "Разбор полетов" на «Челябинском эхе» и 31 канале.

 

Гости в студии: депутат Курчатовского района Челябинска Дмитрий Довбня и депутат Челябинской городской думы Юрий Панов.

 

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

Все новости за 22.12.2017 г.»

Новости на эту тему