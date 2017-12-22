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Челябинск вошел в список самых богатых и несамостоятельных городов России
22.12.2017 г. 09:04
В мегаполисе зафиксированы высокие доходы населения и большие бюджетные вливания со стороны области и федерального центра. Это выяснили эксперты консалтингового бюро "Стрелка" в ходе исследований. Они составили списки самых богатых и бедных, зависимых и независимых городов страны.
Помимо Челябинска, несамостоятельными и богатыми признаны еще 20 территорий, в том числе Магадан, Кемерово, Грозный и Ростов-на-Дону. Согласно результатам исследования, 85% бедных и зависимых городов находятся в европейской части страны, а на Дальнем Востоке таких нет вообще. Больше всего на своих жителей тратит Анадырь — 454 рубля на человека. Наиболее низкий уровень расходов на душу населения зафиксирован в Махачкале. Там на одного жителя уходит 26 рублей, пишет РБК.
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