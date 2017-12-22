- -13 ... -15 C°
- -15 ... -17 C°
- 58.3152р. - 0.2444
- 69.1268р. - 0.3952
В ЧелГУ вплотную займутся повышением мотивации выпускников-инвалидов к трудоустройству
22.12.2017 г. 08:56
Также в университете планируют готовить таких студентов к работе в реальном секторе экономики. Задачи по изучению и выявлению лучших практик содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью будет выполнять Ресурсный учебно-методический центр ЧелГУ. Он же будет вырабатывать механизмы трансляции этих практик в вузы, участвовать в разработках региональных программ по содействию трудоустройству и их закреплению на рабочих местах.
По словам заместителя начальника центра Дарьи Романенковой, сегодня в регионах проводится комплекс мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью. И в этой работе есть несколько положительных тенденций.
«Содействие трудоустройству начинает приобретать комплексный системный характер на основе межведомственного взаимодействия. При этом основной формой остается индивидуальная работа с каждым выпускником. Очень хорошо, что выпускники, получившие профессиональное образование, рассматриваются уже как отдельная категория нуждающихся в трудоустройстве, для которых применяются свои формы и методы работы», - сказала Дарья Романенкова.
Фото: Пресс-служба ЧелГУ
Начальник отдела организации дистанционного и инклюзивного образования института заочного обучения магнитогорского технического госуниверситета Наталья Вязова отметила, что адаптации студентов с инвалидностью помогают практика и наставничество.
«Пока у нас студенты учатся в образовательной организации, они проходят все практики: учебные практики, производственные практики. То есть они нарабатывают здесь свои навыки и круг деятельности. Помимо того как они учатся, можно организовывать такую практику на предприятиях как сопровождение, как наставничество таких студентов. Плюс это взаимодействие с центром занятости населения, потому что есть федеральные программы по работе с такими людьми, по трудоустройству таких выпускников», - рассказала Наталья Вязова.
Эксперты на круглом столе по трудоустройству выпускников с инвалидностью также отметили, что ориентироваться только на квотируемые места неправильно. Должна быть свободная конкуренция на рынке труда, где выпускник вуза устраивается как профессионал, а не как человек со статусом «инвалид», для которого выделено место. Многим, кто трудоустраивается по профессии, нужна дистанционная и гибкая занятость.
Фото: Пресс-служба ЧелГУ
Факторы, которые, по мнению участников обсуждения, отрицательно влияют на трудоустройство, – это невысокая мотивация выпускников с инвалидностью к активному поиску работы и трудоустройству, уровень профессиональной и психологической подготовки будущего специалиста к работе. Вуз дает хорошие, но тепличные условия, которые зачастую не дублируются в реальном секторе экономики. Исправить положение должны вузы. Одним из первых в этом становится ЧелГУ и его Ресурсный центр.
- 22.12.2017 г. Школьников с инвалидностью из трех регионов Урала познакомили с доступными профессиями в вузах
- 21.12.2017 г. В ЧелГУ обсудили возможности для непрерывного образования инвалидов
- 21.12.2017 г. В ЧелГУ будут искать механизмы эффективного трудоустройства выпускников с инвалидностью
- 08.11.2017 г. Борис Дубровский потребовал обеспечить доступность избирательных участков для инвалидов
- 08.11.2017 г. В Челябинской области выберут самый нелепый пандус