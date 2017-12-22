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На предприятиях группы «Мечел» в Челябинске проведут независимый экологический аудит
22.12.2017 г. 08:37
Такие проверки будут организованы на ЧМК и в компании «Мечел-Кокс». По их итогам планируется сформировать основные положения договора между региональной властью и промышленниками. Решение о проведении аудита приняла рабочая группа, которая была создана специально для подготовки к подписанию соглашения между правительством области и "Мечелом".
Рабочая группа должна сформировать «дорожную карту» экологических мероприятий. В проекте соглашения также должны быть и способы оценки эффективности проводимых экологических мероприятий. Предполагается, что аудит позволит расставить приоритеты и определить порядок решения выявленных проблем.
Как отметил вице-губернатор Сергей Сушков, соглашение станет эффективной формой сотрудничества. Предприятие добровольно примет на себя повышенные обязательства. Это, по мнению представителей власти, позволит начать работу над улучшением экологии еще до того, как на федеральном уровне одобрят закон о сводных расчетах, инициированный Борисом Дубровским.
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