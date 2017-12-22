На владельца копейской шашлычной завели дело за рекламу с Михаилом Галустяном

Источник: Пресс-служба челябинского УФАС

Челябинские антимонопольщики пришли к выводу, что размещение изображения шоумена на настенном панно с надписью ""Шашлык, шаурма, на углях" в данном случае незаконно. Владелец заведения не предоставил документы, разрешающие использовать образ юмориста.

По мнению участников экспертного совета, изображение Михаила Галустяна может восприниматься как его одобрение копейской шашлычной. Заявление в челябинское УФАС подал сам шоумен в конце ноября. Антимонопольщики возбудили дело в отношении владельца заведения. Заседание комиссии состоится 14 февраля.

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