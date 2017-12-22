Депутат Госдумы назвал награждение главы минэкологии Ирины Гладковой издевательством над жителями Челябинской области

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Виталий Пашин считает, что министр не заслужила благодарности за большой вклад в развитие природоохранной деятельности и обеспечение экологической безопасности. Эту награду от Совета Федерации Ирине Гладковой вручили во вторник, 19 декабря.

"Сначала подумал, что эта информация - злая шутка, оказалось – вполне реально. Мы задыхаемся от химических примесей, лечим детям аллергии, астмы и бронхиты и за это награждаем министра экологии?" — пишет на своей странице в Facebook Виталий Пашин.

Также он напомнил, что в феврале Ирине Гладковой было внесено представление в связи с ненадлежащей организацией работы в сфере охраны воздуха, а Челябинская область регулярно оказывается на последних местах во многих экологических рейтингах.

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