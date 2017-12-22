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18-летний челябинец задушил плачущего 2-летнего племянника одеялом
22.12.2017 г. 08:24
Фото с сайта V-kurse.ru
Парень остался присматривать за ребенком, пока матери не было дома. Трагедия произошла днем в среду, 20 декабря. Подозреваемый находился в квартире своей сестры в Металлургическом районе. Женщина ушла в детский сад за 5-летним сыном. Еще один ее ребенок, 2-летний мальчик, остался с дядей. Когда ребенок начал плакать, парень задушил его, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под страду и предъявлении обвинения. Уголовное дело возбуждено по статье об убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
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