18-летний челябинец задушил плачущего 2-летнего племянника одеялом

Фото с сайта V-kurse.ru

Парень остался присматривать за ребенком, пока матери не было дома. Трагедия произошла днем в среду, 20 декабря. Подозреваемый находился в квартире своей сестры в Металлургическом районе. Женщина ушла в детский сад за 5-летним сыном. Еще один ее ребенок, 2-летний мальчик, остался с дядей. Когда ребенок начал плакать, парень задушил его, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под страду и предъявлении обвинения. Уголовное дело возбуждено по статье об убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

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