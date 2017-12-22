Водитель сбил 13-летнюю девочку на ЧТЗ и сбежал с места аварии

Фото с сайта 74.мвд.рф

Ребенка отвезли в больницу. ДТП случилось в среду, 20 декабря, в 12 часов 30 часов напротив дома №11в по улице Марченко. Водитель сбил девочку в дворовом проезде. Он не оказал помощь пострадавшей и скрылся с места аварии. Ни личность водителя, ни машина, на которой было совершено ДТП, пока не установлены.

ГИБДД просит очевидцев и тех, кто знает что-либо об аварии, обратиться в управление по адресу ул. Гончаренко, 99 (отделение розыска) или позвонить по телефонам 728-16-65, 728-60-10.

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