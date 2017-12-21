Жительница Челябинска заплатит 5 тыс. рублей за организацию «Храма фиолетового пламени»

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Женщина проводила религиозные собрания в нежилом помещении, расположенном по улице Героев Танкограда. Группа исповедовала и распространяла веру "Вознесенные Владыки — Хранители фиолетового пламени", которая объединяет несколько учений. В помещении, где проводились собрания, правоохранители обнаружили религиозные атрибутику и литературу.

В управлении регионального минюста группа не зарегистрирована, уведомления о своей деятельности она не подавала. Суд назначил организатору собраний штраф за незаконную миссионерскую деятельность, сообщили в областной прокуратуре.

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