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Жительница Челябинска заплатит 5 тыс. рублей за организацию «Храма фиолетового пламени»
21.12.2017 г. 16:40
Фото с сайта news.vse42.ru
Женщина проводила религиозные собрания в нежилом помещении, расположенном по улице Героев Танкограда. Группа исповедовала и распространяла веру "Вознесенные Владыки — Хранители фиолетового пламени", которая объединяет несколько учений. В помещении, где проводились собрания, правоохранители обнаружили религиозные атрибутику и литературу.
В управлении регионального минюста группа не зарегистрирована, уведомления о своей деятельности она не подавала. Суд назначил организатору собраний штраф за незаконную миссионерскую деятельность, сообщили в областной прокуратуре.
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