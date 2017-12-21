В Челябинской области принят бюджет на 2018 год

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К третьему чтению он увеличился на 2 млрд рублей. Эти деньги будут выделены из федеральных средств. Больше половины из них, а именно 1,2 млрд рублей, направят на поддержку сельскохозяйственного предпринимательства. Остальные деньги из этой дополнительной суммы пойдут на ежемесячные выплаты многоднетным семьям и программу развития здравоохранения.

Также правительство пересмотрело расходы регионального бюджета. По сравнению с первым чтением, увеличено финансирование программ переселения из аварийного жилья и строительства газопровода. Доходы бюджета в следующем году составят 141 млрд 28,4 млн рублей, расходы – 152 млрд 952,9 млн рублей, дефицит – 11 млрд 924,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

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