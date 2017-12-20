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В Миассе мошенники украли из ателье костюмы Деда Мороза, Снегурочки и зайца
20.12.2017 г. 17:31
Фото с сайта m.progorod76.ru
Мужчины не вернули в положенный срок новогодние наряды, которые взяли в аренду в пятницу, 15 декабря. В залог южноуральцы оставили чужие утерянные документы и паспорта. По словам сотрудников ателье, один из мужчин уже брал в аренду костюмы в прошлом году. Тогда он вовремя вернул наряды.
Объявление о краже директор ателье Олеся Долинина разместила в группе "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте". Она отметила, что одетых в костюмы мошенников видели в городе. Они передвигались на автомобиле Lada Kalina красного цвета. За рулем сидела девушка в костюме Снегурочки. Позже полицейские задержали мошенников и вернули новогодние наряды сотрудникам ателье.
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