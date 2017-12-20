В ЧелГУ будут искать механизмы эффективного трудоустройства выпускников с инвалидностью

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Для этого Ресурсный учебно-методический центр университета открыл дискуссионную площадку. На круглом столе эксперты пришли к выводу, что одними из главных задач вузов должны стать повышение мотивации к трудоустройству у выпускников с инвалидностью и подготовка их к работе в реальном секторе экономики.

Участниками дискуссии стали руководители и специалисты подразделений вузов, занимающихся вопросами практики и трудоустройства, представители департаментов по труду и занятости населения Челябинской и Свердловской областей труда и занятости населения, ассоциаций работодателей, социально ответственных предприятий и организаций.

Заместитель начальника РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова рассказала о нескольких положительных тенденциях в мероприятиях по содействию трудоустройству в субъектах РФ.

«Содействие трудоустройству начинает приобретать комплексный системный характер на основе межведомственного взаимодействия, – пояснила Дарья Романенкова. – При этом основной формой остаётся индивидуальная работа с каждым выпускником. Очень хорошо, что выпускники, получившие профессиональное образование, рассматриваются уже как отдельная категория нуждающихся в трудоустройстве, для которых применяются свои формы и методы работы».

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

В организации трудоустройства выпускников вузов ориентироваться только на квотируемые места неправильно. Должна быть свободная конкуренция на рынке труда, где выпускник вуза устраивается как профессионал, а не как человек со статусом «инвалид», для которого выделено место. Многим, кто трудоустраивается по профессии, нужна дистанционная и гибкая занятость.

Факторы, которые, по мнению экспертов ЧелГУ, отрицательно влияют на трудоустройство, – невысокая мотивация выпускников с инвалидностью к активному поиску работы и трудоустройству, уровень профессиональной и психологической подготовки будущего специалиста к работе. Вуз даёт хорошие, но тепличные условия, которые не всегда, а зачастую не дублируются в реальном секторе экономики. Исправить положение должны вузы.

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Отсутствие мотивации у работников с инвалидность подтвердила заместитель директора Центра занятости населения Челябинска, начальник отдела по Ленинскому району Татьяна Ефимова, однако отметила, что ответственность должна лежать и на работодателе, наставнике, который должен грамотно организовать практику и поставить перед сотрудником задачи.

Также представители органов по труду и занятости населения Свердловской и Челябинской областей рассказали о реализуемых программах по содействию трудоустройству лиц с инвалидностью и их результатах.

Фото: Пресс-служба ЧелГУ

По итогам круглого стола участники решили, что РУМЦ ЧелГУ должен взять на себя задачи по изучению и выявлению лучших практик содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью, выработке механизмов их трансляции в вузы, участия в разработках региональных программ по содействию трудоустройству и их закреплению на рабочих местах и другие.

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