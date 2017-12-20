Представитель облизбиркома будет присутствовать на челябинском собрании по выдвижению Навального на выборы

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Сотрудник комиссии проследит за соблюдением законности процедуры. В частности, за тем, чтобы на собрании присутствовало не менее 500 человек и все были с паспортами, сообщили корреспонденту "Челябинского эха" в пресс-службе регионального избиркома.

Акция начнется в воскресенье, 24 декабря, в 13:30 у памятника Ленину на Алом поле. Аналогичные собрания в этот же день пройдут еще в 19 городах страны.

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