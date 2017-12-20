Челябинск
- -5 ... -7 C°
- -7 ... -9 C°
- 58.6117р. - 0.0823
- 69.1735р. + 0.0789
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Представитель облизбиркома будет присутствовать на челябинском собрании по выдвижению Навального на выборы
20.12.2017 г. 16:26
Фото с сайта iksrf74.uu.ru
Сотрудник комиссии проследит за соблюдением законности процедуры. В частности, за тем, чтобы на собрании присутствовало не менее 500 человек и все были с паспортами, сообщили корреспонденту "Челябинского эха" в пресс-службе регионального избиркома.
Акция начнется в воскресенье, 24 декабря, в 13:30 у памятника Ленину на Алом поле. Аналогичные собрания в этот же день пройдут еще в 19 городах страны.