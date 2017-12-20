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В Челябинск вновь прибудет облетная группа, которая оценит готовность города к проведению саммитов ШОС и БРИКС
20.12.2017 г. 15:41
Эксперты посетят столицу Южного Урала 15 января. Специалистам продемонстрируют изменения, произошедшие за последние полтора года. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский в ходе итоговой пресс-конференции. По словам главы региона, серьезных изменений в облике города с момента последнего визита группы, который был в 2015 году, не произошло. Однако, как сказал глава региона, ведется напряженная внутренняя работа по подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.
«Внешних каких-то изменений, наверное, мы продемонстрировать не сможем, но мы проделали серьезную работу. Как пример, строительство конгресс-холла в центре города на двух берегах Миасса. Нам потребовалось больше года собирать лоскутное одеяло из тех участков, которые там, собственно, были распределены между пользователями, собственниками и арендаторами», - сказал губернатор.
Борис Дубровский оптимистично оценивает шансы Челябинска в борьбе за проведение международных форумов в 2020 году. Он считает, что по итогам работы облетной группы будет принято положительное решение, которое позволит городу принять саммиты ШОС и БРИКС. Место проведения форумов будет объявлено в следующем году.
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