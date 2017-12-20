В челябинском ТРК «Родник» умер посетитель

Фото с сайта om-saratov.ru

Скончался мужчина, который зашел в салон связи в торгово-развлекательном комплексе "Родник" на первом этаже. Это произошло утром сегодня, 20 декабря. Как сообщили в соцсетях, мужчине стало плохо, он скоропостижно скончался. Входы в салон закрыли, на месте находились несколько полицейских.

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