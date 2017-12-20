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Линии метро в Челябинске построят над землей
20.12.2017 г. 12:49
Такой вариант развития проекта метрополитена не исключил губернатор Борис Дубровский. В ходе итоговой пресс-конференции он заявил, что городу в вопросе строительства подземки необходима помощь государства. Однако, по словам Дубровского, сейчас федеральных программ, нацеленных на подобные проекты в регионах, нет.
Одним из путей решения проблемы может стать вынос части линий метрополитена на поверхность. Это позволит снизить стоимость проекта. Также губернатор отметил, что подземный транспорт поможет связать разные районы города с ВСМ Челябинск - Екатеринбург.
«К сожалению, все это время город развивался в своей логике, а метро строилось под ту логику, которая была заложена при его проектировании, когда были спальные районы и промышленные части. Надо было доставить из спальных районов в промышленную часть людей и после работы вернуть их. Сейчас миграция потоков не совпадает с той логикой, которая в метро заложена», - сказал губернатор.
Борис Дубровский отметил, что в этом есть и свои плюсы. Так, транспортная доступность поможет капитализировать территории, в которых появятся станции метро, сказал губернатор.
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