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Мужчина в Челябинской области изнасиловал и убил 14-летнего подростка
20.12.2017 г. 12:41
Фото с сайта 74.мвд.рф
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Карабаша По версии следствия, в апреле 2017 года он, будучи пьяным, пригласил в свой дом незнакомого 14-летнего мальчика. Как отметили в прокуратуре, подросток из-за возраста и психического заболевания находился в беспомощном состоянии. Мужчина изнасиловал его и убил. Тело перенес в соседний заброшенный дом и поджег.
Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
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