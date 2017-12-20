Борис Дубровский сказал, что челябинцы паразитируют на экологической тематике

Фото с сайта gubernator74.ru

Такое заявление губернатор сделал сегодня, 20 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции. В целом глава региона видит положительную динамику в решении экологических проблем. В частности, это выражается в том, что промышленники все больше понимают свою ответственность, отметил Дубровский. Однако он также считает, что сами жители вредят развитию области, излишне критикуя качество воздуха.

«Мы не до конца понимаем, что вот это излишнее эмоциональное обсуждение, излишняя критика ситуации с экологией в регионе приводит к тому, что те, кто принимает решения сейчас об инвестициях в регион, начинают верить этой истории, им кажется, что нельзя связывать с этой территорией свое будущее. Это большая ошибка. Тут нужен баланс. В принципе мы должны признавать эту проблему, двигаться к ее решению, но в то же время не выпячивать ее как самую основную и главную. Вот этот момент мы должны сбалансировать, иначе мы потеряем всякую инвестиционную привлекательность. Это пузырь. Он надут до такой степени, что в конце концов он лопнет с громким хлопком. К сожалению, последствия могут быть тяжелыми, если мы не прекратим паразитировать на этой тематике», - сказал глава региона.

Губернатор выразил неудовлетворенность тем, что пока на федеральном уровне не получила поддержку инициатива региона стать пилотным с точки зрения внедрения новой модели управления качеством атмосферного воздуха. Он заявил, что областные власти будут продолжать работу по продвижению инициативы. Также Борис Дубровский видит в качестве одного из путей решения экологических проблем вынос предприятий за черту города. Но с крупными промобъектами это сделать в ближайшее время, по его словам, не получится.

«Вынести за территорию города, к примеру, "Мечел" или ЧЭМК, наверное, точно можно, но достаточно сложно. Не думаю, что мы этого сможем дождаться. А вот, предположим, вынести наиболее сложные производства, в частности, "Коксохим" - это уже какая-то более реальная задача, которую можно поставить перед собой в каком-то обозримом будущем», - отметил Борис Дубровский.

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