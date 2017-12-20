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Цены на квартиры на вторичном рынке в Челябинске упали на 4%
20.12.2017 г. 12:09
Квадратный метр в среднем стоит около 40 тыс. рублей. В новостройках - порядка 37 тыс., снижение составило 2%. Годовую динамику отследили аналитики портала N1.RU. По их данным, заметнее всего цена квадрата опустилась в Калининском и Металлургическом районах - почти на 6%, при этом первый стал лидером и в сегменте новостроек - минус 10% за год. Самый дешевый в городе квадратный метр на вторичном рынке - на ЧМЗ - около 33 тыс. рублей. Что касается новых домов, то наименьшая стоимость квадрата - в Курчатовском и Тракторозаводском районах - от 32,5 тыс. до 34 тыс. рублей.
Лидерами по снижению цен стали самые маленькие квартиры - в новостройках студию можно купить меньше чем за миллион. Это происходит, потому что интерес инвесторов к квартирам с небольшой площадью не восстановился, а для жизни челябинцы сразу приобретают более просторное жилье, отмечают в компании. В целом же стоимость недвижимости, как и в прошлом году, уменьшается под давлением низкого спроса.
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