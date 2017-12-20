После жалоб родителей возле школы в Чурилово установили светофоры

Фото с сайта 74.мвд.рф

Регулируемым стал перекресток улиц Зальцмана и 2-й Эльтонской. В этом году там произошло шесть ДТП, в одном из них пострадал ребенок - водитель не пропустил школьника на "зебре". На данном участке регулярно дежурили сотрудники ГИБДД.

Проверки показали, что перекресток входит в маршрут безопасного подхода к школе №116. Движение на нем очень интенсивное, он считается аварийным. В ГИБДД неоднократно обращались родители с просьбой установить светофоры, что и было сделано в декабре, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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