Челябинск
- -5 ... -7 C°
- -7 ... -9 C°
- 58.6117р. - 0.0823
- 69.1735р. + 0.0789
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
После жалоб родителей возле школы в Чурилово установили светофоры
20.12.2017 г. 12:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
Регулируемым стал перекресток улиц Зальцмана и 2-й Эльтонской. В этом году там произошло шесть ДТП, в одном из них пострадал ребенок - водитель не пропустил школьника на "зебре". На данном участке регулярно дежурили сотрудники ГИБДД.
Проверки показали, что перекресток входит в маршрут безопасного подхода к школе №116. Движение на нем очень интенсивное, он считается аварийным. В ГИБДД неоднократно обращались родители с просьбой установить светофоры, что и было сделано в декабре, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 13.12.2017 г. Обвиняемый в мошенничестве учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок арестован на два месяца
- 12.12.2017 г. В Челябинске за мошенничество задержали владельца «Речелстроя» Андрея Пязока
- 11.12.2017 г. Жителей Магнитогорска удивил светофор с лежащим человечком
- 23.11.2017 г. Руководство «Речелстроя» нецелевым образом потратило полмиллиарда рублей
- 21.11.2017 г. Дольщикам «Речелстроя» не разрешили пройти с чемоданами по центру Челябинска