Судья в Челябинской области попала в реанимацию после жестокого избиения на улице

Фото с сайта gtrk-saratov.ru

42-летняя женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. На нее напали вечером во вторник, 19 декабря, в Еманжелинске на улице Северной - рядом с домом, где живет пострадавшая.

По данным интернет-газеты Znak.com, мировой судья судебного участка № 1 возвращалась домой, когда на нее набросился мужчина. Он дважды ударил судью дубинкой по голове и нанес удар в спину ножом. Преступник ничего не похитил и скрылся. Женщина смогла сама зайти в подъезд и постучала соседям. У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением легкого.

По предварительным данным, нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью, но точный мотив пока устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Специалисты изучают материалы, которые находились в производстве у судьи. С места происшествия изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На нее попал момент нападения. Известно, что мужчина был высокого роста, одет в темную одежду.

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