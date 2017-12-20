Борис Дубровский выбрал среду для подведения итогов уходящего года

Фото с сайта gubernator74.ru

А мы по свежим следам разберем главные заявления губернатора с нашими экспертами — политологами Александром Подопригорой и Алексеем Ширинкиным. Присоединяйтесь к нам в 16:35 в эфире «Челябинского эха» и 31 канала, а также через трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон прямого эфира 269-97-78.

Все новости за 20.12.2017 г.»