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Борис Дубровский выбрал среду для подведения итогов уходящего года
20.12.2017 г. 10:16
Фото с сайта gubernator74.ru
А мы по свежим следам разберем главные заявления губернатора с нашими экспертами — политологами Александром Подопригорой и Алексеем Ширинкиным. Присоединяйтесь к нам в 16:35 в эфире «Челябинского эха» и 31 канала, а также через трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон прямого эфира 269-97-78.
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