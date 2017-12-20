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Борис Дубровский заявил, что рутений-106 дискредитировал Челябинскую область
20.12.2017 г. 08:42
По словам губернатора, информация о выбросе будет иметь для региона негативные последствия. Такое заявление Дубровский сделал несколько минут назад на итоговой пресс-конференции. Журналисты спросили его, что в первую очередь сделали власти, получив информацию о радиационном загрязнении. Губернатор сказал, что был сделан ряд запросов.
«Получили ответы, что никаких действий нам предпринимать не надо с точки зрения безопасности людей и наблюдали за этой ситуацией, за той истерией, которая возникла в этой связи. Какие последствия для нас? Они, к сожалению, негативные, как любая информация, которая каким-то образом дискредитирует ситуацию в области. Ясно, что они негативные», – сказал губернатор.
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