Борис Дубровский заявил, что рутений-106 дискредитировал Челябинскую область

Фото с сайта gubernator74.ru

По словам губернатора, информация о выбросе будет иметь для региона негативные последствия. Такое заявление Дубровский сделал несколько минут назад на итоговой пресс-конференции. Журналисты спросили его, что в первую очередь сделали власти, получив информацию о радиационном загрязнении. Губернатор сказал, что был сделан ряд запросов.

«Получили ответы, что никаких действий нам предпринимать не надо с точки зрения безопасности людей и наблюдали за этой ситуацией, за той истерией, которая возникла в этой связи. Какие последствия для нас? Они, к сожалению, негативные, как любая информация, которая каким-то образом дискредитирует ситуацию в области. Ясно, что они негативные», – сказал губернатор.

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