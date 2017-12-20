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Массовая авария парализовала движение на Свердловском тракте
20.12.2017 г. 08:13
Фото с сайта 74.мвд.рф
Около девяти часов утра сегодня, 19 декабря, в районе ветлечебницы столкнулись "Газель", внедорожник и отечественная легковушка, сообщают очевидцы. Эти машины перекрыли две полосы в сторону центра. Из-за этого встали троллейбусы, образовалась пробка. Транспорт на участке дороги рядом с местом ДТП практически стоял. Скорость была 5 километров в час.
Сейчас затор сохраняется, но машины движутся быстрее - со скоростью около 10 километров в час. В целом по городу дорожная обстановка рабочая. По данным сервиса Яндекс.Пробки, загрузка оценивается в четыре балла. Есть локальные затруднения проезда.
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