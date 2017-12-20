Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский сегодня подведет итоги 2017 года, отвечая на вопросы журналистов. Пресс-конференция губернатора Челябинской области начнется через несколько минут - в 10 часов. Будет организована и прямая трансляция. Ожидается, что Борис Дубровский не только подведет итоги уходящего года, но и расскажет о планах развития региона на 2018-й.

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