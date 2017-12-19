Двое маленьких детей скончались в больницах Челябинска и Златоуста

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Следственный комитет возбудил уголовные дела. К следователям обратились родители умерших детей - 2-летней девочки и 4-летнего мальчика. Родные сообщили о ненадлежащем оказании медицинской помощи, которое могло привести к гибели.

Уголовные дела возбуждены по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Будет уголовно-правовая оценка действиям медиков, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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Все новости за 19.12.2017 г.»