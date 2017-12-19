Воздух в Челябинске станет чище к 2025 году

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Улучшению экологической ситуации должна способствовать государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области». Ее реализация займет семь лет. Но к 2025 году объем выбросов от предприятий и крупнейших дорог региона должен снизиться на треть по отношению к 2007 году.

Южный Урал выступает в качестве пилотного региона для отработки новых методов управления состоянием атмосферного воздуха. Планируется рассчитать вклад всех предприятий в загрязнение, разработать для них квоты на выбросы. База данных об источниках выбросов уже ведется, и к завершению программы будут известны фактические выбросы всех предприятий региона, а также автомагистралей Челябинска, Магнитогорска, Карабаша, Златоуста и Сатки.

На реализацию подпрограммы (охрана атмосферного воздуха) планируется потратить из областного бюджета 132 млн рублей, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

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Все новости за 19.12.2017 г.»