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Дизайн-код в Челябинске начнет действовать с 1 июля 2018 года
19.12.2017 г. 15:51
Фото с сайта cheladmin.ru
Старт проекта перенесли, чтобы дать предпринимателям больше времени для изменения вывесок. Первое время документ будет действовать только в исторической части города. "Посмотрим, как это будет работать. Чтобы не было перегибов, чтобы и город становился красивее, и при этом не было лишнего давления на бизнес", — отметил председатель гордумы Станислав Мошаров.
Регламент дизайн-кода города разработали челябинские депутаты совместно с экспертами. Документ регулирует требования к внешнему виду, размеру и другим параметрам информационных конструкций. Задача проекта — избавить Челябинск от хаотично размещенной рекламы.
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