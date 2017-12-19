Падение цен на рынке недвижимости в Челябинске в 2018 году остановится

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Причиной может стать существенное сокращение объемов ввода жилья. Такая ситуация наблюдается уже несколько лет - застройщики не начинают реализацию новых проектов, а лишь достраивают уже начатые комплексы. Эксперты все это время прогнозируют возникновение дефицита жилья и говорят о возможном повышении цен. Однако директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов считает, что даже в условиях падения объемов ввода дефицита не будет.

«Дефицит жилья означает, что существует высокий спрос. Спрос платежеспособный, подтвержденный возможностью заплатить. К сожалению, я не вижу высокой вероятности повышения платежеспособного спроса. Да, действительно, строится немного, но катастрофически быстро падает платежеспособный спрос», - сказал Станислав Ахмедзянов.

Однако директор АН "Компаньон" Елена Головкова уверена, что о дефиците жилья можно говорить уже сейчас. Из-за него, по ее мнению, цены на квартиры в ближайшие полгода будут расти.

«С тем, что действительно объектов больше не появится в ближайшие полгода, я согласна. Дефицит качественного нового жилья уже сейчас наблюдается, потому что у нас хрущевки-брежневки все менее востребованы. Вот там роста-то точно не будет в ближайшие полгода. А вот, что касается квартир в новых домах, то скорее всего небольшой рост цен мы увидим уже в феврале», - считает Елена Головкова.

По данным сайта ndv74.ru, на сегодня, 19 декабря, средняя цена квадрата вторичного жилья в Челябинске составляет 39 тыс. 915 рублей. Один квадратный метр в новостройках стоит 39 тыс. 63 рубля.

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