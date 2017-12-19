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В Челябинской области будут судить банду рэкетиров
19.12.2017 г. 14:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
Уголовное дело в суд направила областная прокуратура. По данным следствия, подозреваемые с 2010 по 2016 годы на территории Карталинского района занимались рэкетом, мошенничеством с материнским капиталом и незаконным оборотом оружия. От участников группировки пострадали 25 человек. Общий ущерб оценивается почти в 4 млн рублей.
В ходе предварительного следствия был наложен арест на их имущество на общую сумму более 10 млн рублей. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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