В сфере ЖКХ Челябинской области будет введено проектное управление

Фото с сайта gubernator74.ru

Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Единый проект должен помочь территориям качественно готовиться к отопительному сезону. В нем будут прописаны основные критерии для получения паспортов готовности: сроки, финансирование работ, основные показатели.

Проектное управление в Челябинской области реализуется уже по шести федеральным направлениям: образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология.

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Все новости за 19.12.2017 г.»