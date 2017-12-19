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В сфере ЖКХ Челябинской области будет введено проектное управление
19.12.2017 г. 13:44
Фото с сайта gubernator74.ru
Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Единый проект должен помочь территориям качественно готовиться к отопительному сезону. В нем будут прописаны основные критерии для получения паспортов готовности: сроки, финансирование работ, основные показатели.
Проектное управление в Челябинской области реализуется уже по шести федеральным направлениям: образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология.
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