В сфере ЖКХ Челябинской области будет введено проектное управление

19.12.2017 г. 13:44

В сфере ЖКХ Челябинской области будет введено проектное управление
Фото с сайта gubernator74.ru

Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Единый проект должен помочь территориям качественно готовиться к отопительному сезону. В нем будут прописаны основные критерии для получения паспортов готовности: сроки, финансирование работ, основные показатели.

Проектное управление в Челябинской области реализуется уже по шести федеральным направлениям: образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.12.2017 г.»

Новости на эту тему