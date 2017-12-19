Более тысячи жителей Озерска остались без отопления

Фото с сайта www.ozersk74.ru

В городе произошла коммунальная авария на теплотрассе. В результате утром сегодня, 19 декабря, в четырех многоэтажных домах по улицам Гайдара и Матросов батареи стали холодными.

Как сообщают пользователи на сайте ozersk74.ru, коммунальщики ведут работы уже два дня, но отключение произошло только сегодня. По словам жителей, участок теплотрассы ремонтируют регулярно. Но в холода отопление никогда не отключали. Специалисты управляющей компании продолжают устранять аварию. К вечеру планируется начать включать отопление. По данным синоптиков, в Озерске сегодня ночью температура опустится до -20 градусов.

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