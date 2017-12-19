Челябинские застройщики вводят новую систему возведения жилья - без долевки

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По этой схеме будущие владельцы квартир вносят только аванс. Компания строит дома за свой счет. После сдачи объекта покупатель перечисляет на счет средства за квартиру. О плюсах и минусах такой системы рассказал директор компании "IBC Недвижимость" Станислав Ахмедзянов.

«Человек не может гарантированно рассчитывать на то, что получит объект в срок, поскольку по договору бронирования чаще предусматривается обязанность бронирующего лица отслеживать информацию о сроке ввода на сайте, то есть срок может переноситься бесконечное количество раз. Среди плюсов — люди рискуют малым. Люди рискуют фактически 20 тыс. рублей. Гораздо выгоднее потерять 20 тыс., чем 2 млн», - отметил Станислав Ахмедзянов.

Новая система уже действует в элитном районе "Привилегия". Покупатели переводят на счет компании "Флай Плэнинг" 20 тыс. рублей, бронируя квартиры в строящемся клубном поселке. Договор купли-продажи будет заключаться после сдачи дома. К новым схемам продаж компании пытаются прибегать из-за сложной ситуации в долевом строительстве. Они знают, что многие покупатели просто боятся приобретать квартиры в неготовых домах, ведь в Челябинске есть ряд примеров, когда объекты оказались замороженными и люди остались без денег и жилья. В последнее время наиболее остро эти проблемы встали перед дольщиками компаний "Речелстрой" и "Яркая жизнь".

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Все новости за 19.12.2017 г.»