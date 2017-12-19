Министр экологии области Ирина Гладкова получила благодарность от Валентины Матвиенко

Фото с сайта gubernator74.ru

Награду от председателя Совета Федерации ей вручили за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление местного самоуправления и социально-экономическое развитие региона, пишет "Урал-пресс-информ".

Эта новость сразу получила отклик в соцсетях. Челябинцы оставили язвительные комментарии. "Прям пир во время чумы", - написал пользователь группы "Вредные выбросы Челябинска" во "ВКонтакте". "Видимо, год экологии удачно закончился, а то, что челябинцы жалуются с начала года на гарь и копоть, а также на ежедневные предупреждения населения о НМУ, это, видимо, уже норма", - также говорится в одном из комментариев.

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Все новости за 19.12.2017 г.»