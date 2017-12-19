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Около сотни южноуральских детей отправятся на Кремлевскую елку
19.12.2017 г. 14:51
Она пройдет в Москве 24 декабря. От Челябинской области поедут отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, а также дети из социально незащищенных семей, воспитанники детских домов и школ-интернатов. Впервые они отправятся в Москву на самолете, а не поедут поездом, как это было раньше.
Как сообщает пресс-служба губернатора, в состав делегации включены дети от 8 до 13 лет, ранее не участвовавшие в мероприятии. Помимо основного торжества в программе запланировано посещение «Мемориального музея космонавтики».
Еще одна делегация детей Челябинской области будет участвовать в празднике в Москве 26 декабря. В Ледовом дворце школьники увидят шоу «Руслан и Людмила». Для них организуют трехдневную экскурсионную программу по столице России. В состав вошли 25 детей, оставшихся без попечения родителей, из Миасса, Челябинска и Коркино.
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