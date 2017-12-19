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ЧМК остановил 200 машин, чтобы воздух в Челябинске стал чище
19.12.2017 г. 12:55
Фото: Пресс-служба предприятия
На предприятии в период НМУ не стали эксплуатировать технику, которой 10 и более лет. Как пояснил управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин, это делается, чтобы снизить концентрацию выхлопных газов на территории комбината и их попадание в атмосферу.
Кроме того, предприятие привело в порядок промышленную площадку. Снесены неиспользуемые производственные помещения. На освобожденной территории идет подготовка для будущего озеленения. Это делается, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых и дождевых вод, отводимых с территории ЧМК.
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