ЧМК остановил 200 машин, чтобы воздух в Челябинске стал чище

Фото: Пресс-служба предприятия

На предприятии в период НМУ не стали эксплуатировать технику, которой 10 и более лет. Как пояснил управляющий директор ЧМК Анатолий Щетинин, это делается, чтобы снизить концентрацию выхлопных газов на территории комбината и их попадание в атмосферу.

Кроме того, предприятие привело в порядок промышленную площадку. Снесены неиспользуемые производственные помещения. На освобожденной территории идет подготовка для будущего озеленения. Это делается, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых и дождевых вод, отводимых с территории ЧМК.

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Все новости за 19.12.2017 г.»