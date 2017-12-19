Челябинские автолюбители неохотно покупают незамерзайку

Фото с сайта 74.мвд.рф

В городе зафиксирован один из самых низких в России спрос на омывающую жидкость для автомобильных стекол. По данным сервиса "Юла", в интернете незамерзайку продают в 3,5 раза дешевле, чем на автозаправках. Так, средняя цена пяти литров на сайте объявлений составляет 106 рублей, в то время как на заправочных станциях жидкость продают в среднем за 373 рубля.

Самый высокий спрос на незамерзайку зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Меньше всего, помимо Челябинска, омывающую жидкость покупают автолюбители в Липецке, Самаре, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

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Все новости за 19.12.2017 г.»