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НМУ сохранятся в Челябинске сегодня до 19 часов
19.12.2017 г. 12:12
Фото с сайта pravmin74.ru
По данным синоптиков, в течение дня в Челябинске слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия, при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферы. Дымка над городом была с утра и не рассеивается до сих пор. Горожане в социальных сетях продолжают жаловаться на плохое состояние воздуха и запах гари.
Особый экологический режим в Челябинске действует с 15 декабря. В октябре этого года во время НМУ передвижные лаборатории минэкологии зафиксировали значительные превышения по формальдегиду (в 2,5 раза) и фенолу (1,5 раза).
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