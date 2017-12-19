В Челябинске объединят областные больницы №3 и №4

Фото с сайта smolmed.ru

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области. Руководить объединенной структурой будет главный врач третьей больницы Олег Маханьков. Медучреждению за пять месяцев нужно провести все бюрократические процедуры – от изменения устава до передачи имущества.

Третья больница обслуживает более 87 тыс. пациентов. Четвертая - свыше 80 тыс. жителей Курчатовского и Калининского районов.

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Все новости за 19.12.2017 г.»