На среднюю зарплату челябинца можно пять раз накрыть новогодний стол

Фото с сайта novostipmr.com

Одно праздничное меню, состоящее из курицы, филе говядины, икры, фруктов, конфет, коньяка, вина, водки и салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой", обойдется в 5 тыс. 832 рубля. Столько в среднем предстоит потратить челябинской семье из четырех человек. На зарплату, которая составляет 33 тыс. 95 рублей, жители города смогут приготовить примерно 233 салата "Сельдь под шубой" или 106 "Оливье".

По данным сайта Зарплата.ру, в среднем каждый россиянин потратит на праздник 17 тыс. 600 рублей. 44% этой суммы уйдет на покупку подарков, 46% — на еду. Оставшиеся деньги жители страны будут тратить на развлечения.

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Все новости за 19.12.2017 г.»